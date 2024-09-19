كيف يغير خفض الفائدة مشهد الأسواق الناشئة؟.. شادي المنزلاوي يوضح

قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يُعد خبرًا إيجابيًا عالميًا لأول مرة منذ أربع سنوات، وهذا التخفيض يعكس تراجع معدل التضخم إلى 2%، مما دفع الفيدرالي لاتخاذ هذا القرار من 5.5% إلى 5%.

وأضاف المنزلاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن الأسواق الناشئة بما فيها مصر شهدت تردد المستثمرين في زيادة استثماراتهم بسبب الفوائد المرتفعة في الولايات المتحدة، ولكن بعد هذا التخفيض من المتوقع أن يوجه المستثمرون أموالهم نحو مشروعات إنتاجية.

وأكد أن تعزيز الإنتاج والاستثمار سيؤديان إلى خفض معدل ارتفاع الأسعار، موضحا أن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 9%، مما أثر على الأسعار عندما كان الطلب أعلى من العرض.

وأشار المنزلاوي إلى أن تدخل الفيدرالي من خلال رفع سعر الفائدة قد يجعل العديد من المشترين يفضلون إيداع أموالهم للحصول على فوائد مرتفعة، مما يساهم في تراجع الأسعار، موضحا أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان سابقًا عند 0% قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما ساهم في تشجيع الاستثمارات في الإنتاج، ومع خفض الفائدة الحالي من المرجح أن يتجه المزيد من المستثمرين لاستثمار أموالهم في مشاريع جديدة.