جريزمان ينقذ أتلتيكو مدريد أمام لايبزيج في الشوط الأول

أنقذ النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني من التأخر في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد لايبزيج الألماني، التي تقام حاليًا على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأجل مصير الثلاث نقاط إلى الشوط الثاني.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج

لدغ لايبزيج، مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق بنجامين سيسكو، ليحاول الأتلتي بعد هذا الهدف تعديل النتيجة، حتى الدقيقة 26، التي شهدت ارتطام كرة أنخيل كوريا في العارضة.

في الدقيقة 28، نجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدف التعادل للفريق المدريدي، بعدما وجه عرضية زميله ماركوس يورينتي نحو شباك الفريق الألماني بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

واكتسح أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي، ضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.