تصاعد القتال بين حزب الله وإسرائيل.. دمار وحرائق

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا واسعًا على جنوب لبنان، وصف بأنه من الأشد منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر الماضي.

في المقابل، قام حزب الله بشن هجمات يوم الخميس أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من المستوطنات الواقعة في شمال إسرائيل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ووكالة "رويترز".

وأفادت المصادر الإعلامية الإسرائيلية بأن الحرائق لا تزال مشتعلة في بعض المستوطنات، حيث يعمل رجال الإطفاء على السيطرة عليها. كما أشارت التقارير إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن بعض المناطق بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنازل جراء الهجمات.

وأكدت وسائل الإعلام أن وتيرة الهجمات تصاعدت بشكل ملحوظ، ووصفتها بأنها غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب.

وأشارت التقارير إلى إصابة شخص في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل نتيجة القصف الذي مصدره جنوب لبنان.

من جانب آخر، شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات جوية على جنوب لبنان، حيث بلغ عدد الهجمات بين 50 و70 خلال فترة قصيرة استمرت نحو 20 دقيقة فقط.

ووفقًا لما أفاد به مسؤولون لبنانيون نقلًا عن وكالة "رويترز"، كانت هذه الهجمات الأشد منذ اندلاع الصراع في أكتوبر.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 منصة صواريخ تابعة لحزب الله تم استهدافها خلال الموجة الثانية من الغارات الجوية. وفي أعقاب الهجمات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء تنفيذ عمليات عسكرية عند الجبهة الشمالية مع لبنان، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن العشرات من الطائرات شاركت في هذا الهجوم المكثف على لبنان.