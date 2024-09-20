«بداية جديدة» في دمياط.. انطلاق ندوات توعوية وبرنامج تأهيلية بالمحافظة

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن انطلاق عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، انطلقت اليوم عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تم عقد ندوة تثقيفية بالسرو تناولت مناقشة عدد من القضايا المجتمعية وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان، جاءت بالشراكة بين المجلس القومى للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف وهيئة تعليم الكبار ومديرية العمل وإدارة الشباب والرياضة والمجتمع المدنى، كما نفذت مديرية الصحة ندوة بقرية الابراهيمية القبلية " مبادرة سلامتك تهمنا".

ومن داخل مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، تم تنفيذ ندوة توعوية بالتعاون بين وحدة السكان بالمحافظة، والمكتبة وإدارة الوعظ بالأزهر الشريف، تم خلالها مناقشة موضوعات مجتمعية تخص التربية الإيجابية والتنمية البشرية، كما تم عقد ندوة بالتعاون مع وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج " عودة للمدارس بحياة جديدة " حاضر خلالها عدد من أساتذة التنمية البشرية حول كيفية تأهيل الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وعلى جانب آخر، استكملت مديرية التنظيم والإدارة فاعليات البرنامج التدريبي للتأهيل المتكامل لبناء قدرات واستثمار الطاقات البشرية، حيث اختتمت فاعليات الدفعة الأولى من البرنامج بتوزيع الشهادات على المشاركين ممن اجتازوا الدورة.

وقامت مديرية العمل بالتعاون مع مديرية الصحة بعقد ندوة استهدفت ١٥ عاملا بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد للتعريف بمفاهيم السلامة والصحة المهنية والمخاطر البيولوجية بالمجال الطبى.

وتحت شعار "تحدث معه" عُقدت ندوة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتعاون مع مديرية الأوقاف والإدارة الصحية تم خلالها مناقشة موضوعات مجتمعية، علاوة على تنفيذ ندوة أخرى فى هذا الخصوص بفارسكور كما واصل مركز التنمية البشرية فاعليات برنامج الاقتصاد الأخضر تم خلالها التعريف بمبادرة مشروعك والخدمات التى تقدمها.

هذا وقد أعرب أهالي المحافظة عن تقديرهم للجهود المبذولة فى إطار المبادرة التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية وتوفير كافة الخدمات.