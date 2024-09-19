دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين أرسنال وأتالانتا

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة أرسنال وأتالانتا، المقامة بينهما حاليًا على ملعب جيويس، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، وسط استحواذ متبادل بين الطرفين على الكرة.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة أتالانتا وأرسنال

تفوق أرسنال الإنجليزي على أتالانتا الإيطالي في عدد التسديدات على المرمى، بواقع 2 مقابل واحدة لصالح النادي اللندني.

ولكن استحوذ فريق أصحاب الأرض على الكرة في الشوط الأول بنسبة 56% مقابل 44% لكتيبة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

ويخوض أرسنال مواجهة أتالانتا، بعدما حسم مواجهة ديربي شمال لندن لصالحه يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق سيخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.