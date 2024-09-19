رغم الطرد.. برشلونة يتعادل مع موناكو في الشوط الأول

نجح فريق برشلونة الإسباني في الخروج من الشوط الأول من مباراته ضد موناكو الفرنسي، متعادلًا بهدف لمثله، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب استاد لويس الثاني في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت أحداث المباراة بإثارة مبكرة، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه مدافع برشلونة إريك جارسيا في الدقيقة العاشرة، بعدما منع الياباني مينامينو لاعب موناكو من الانفراد بالحارس تير شتيجن.

مباراة برشلونة ضد موناكو

استغل موناكو النقص العددي في صفوف برشلونة، وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق ماجنيس أكليوش.

وبالرغم من حالة الطرد في صفوف البلوجرانا، إلا أنه سجل هدف التعادل في الدقيقة 28، بعد مجهود فردي رائع من جوهرته لامين يامال الذي راوغ لاعبي أصحاب الأرض ثم سدد كرة متقنة في شباك الحارس فيليب كون، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات التقليدي)، ليشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يخوض برشلونة مواجهات على ملعبه أمام كل من: بايرن ميونخ الألماني - أتالانتا الإيطالي - يونج بويز السويسري - بريست الفرنسي.

وخارج أرضه ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني - بنفيكا البرتغالي - النجم الأحمر الصربي - موناكو الفرنسي.