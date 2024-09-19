أمين «الصحة النفسية» تتفقد «طب الطيران والفضاء» لبحث سبل التعاون المشترك

في ظل توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، واهتمام الدولة بالصحة النفسية وتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المتعددة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن ، وفي إطار إطلاق مبادرة التوحد .

قامت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، ترافقها الدكتورة هبة الشهاوي، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس واستشاري طب نفس الأطفال، بزيارة لمعهد طب الطيران والفضاء، حيث كان فى استقبالهما اللواء طبيب محمد عمرو فاروق ، حيث استعرض أنشطة المعهد العلمية والخدمية، وتفقد الوفد الخدمات العلاجية، وغرف العلاج بالأكسجين تحت ضغط Hyperbaric Oxygen Therapy التي تقدم كإحدى وسائل العلاج لأمراض الشلل المخي الجزئي عند الأطفال المسمي(CP) نتيجة نقص الأكسجين بالدم، مرضي التوحد، فقدان السمع المفاجئ، ( MS ) حالات الالتهاب المتناثر بالأعصاب، الشلل مابعد جلطات المخ، إصابات العصب البصري، القدم السكرية، غرغرينا، ضيق وتصلب الشرايين الطرفية، الالتهاب النكروزي بالأنسجة والعظام والمفاصل، حوادث الغطس.

وأثناء الجولة تم الاتفاق علي القيام بمجموعة من الأبحاث المشتركة بين أمانة الصحة النفسية وعلاج الادمان ،ومعهد طب الطيران والفضاء .

جدير بالذكر أنه قد تم اعتماد البرامج التدريبية التي يتم تقديمها بمعهد طب الطيران والفضاء من كلية الجراحين الملكية بانجلترا في يوليو الماضي، حيث يمنح المعهد درجة الماجستير والدكتوراه في طب الطيران، كما يتم عمل دورات للتدريب على الإخلاء الجوي.