بعد الإحلال والتجديد.. أوقاف الفيوم تفتتح ٤ مساجد غداً

تفتتح مديرية أوقاف الفيوم 4 مساجد بمديرية أوقاف الفيوم، غداً الجمعة بعد الإحلال والتجديد، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مساجد منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (35) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و (327) مليون جنيه.

تتضمن قائمة الافتتاح لهذه المساجد التالي:

1- مسجد مصطفى اللحامي، الشواشنة.

2- مسجد المصطفى، طبهار، العجميين.

3- مسجد الرحمة، قرية الجعافرة، مركز إطسا.

4- مسجد أبو بكر الصديق -حلفا- إطسا.

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