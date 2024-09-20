اليوم.. «الخليج» يستضيف «الفيحاء» في غياب محمد شريف بالدوري السعودي

يستضيف فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، نظيره الفيحاء، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي (دورى روشن).

يستقبل فريق الخليج، اليوم الجمعة، الفيحاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

إصابة محمد شريف

وبالرغم من غياب محمد شريف عن مباراة الخليج أمام الفيحاء، إلا أن مباريات الدانة أو البحارة كما يلقب النادي، تحظى باهتمام كبير لدى عشاق الساحرة المستديرة فى مصر.

ويغيب شريف عن اللقاء للإصابة، حيث يعاني مهاجم الأهلي السابق من مزق فى العضلة الأمامية، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما فى الدوري السعودي، لكنه أحرز 6 أهداف في الموسم الماضي، كما قدم تمريرة حاسمة واحدة في بطولتي دوري روشن وكأس الملك.

ويبحث الخليج فى غياب محمد شريف عن الفوز على الفيحاء، بعد غياب الانتصارات عنه في المباراتين الماضيتين في الدوري السعودي، حيث خسر من الشباب بهدف للا شئ، ومن التعاون بثنائية دون رد.

ويحتل الخليج، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الفيحاء الترتيب بلا نقاط.