اليوم.. طارق حامد في مواجهة صعبة مع ضمك بالدوري السعودي

يخوض فريق ضمك بقيادة نجمه المصري طارق حامد، اليوم الجمعة، مواجهة صعبة في بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل طارق حامد رفقة ضمك ضيفًا على أهلي جدة في السابعة إلا 5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكان لاعب خط وسط المنتخب الوطني، أعلن اعتزاله الدولي في وقت سابق، ليغيب عن صفوف الفراعنة تحت قيادة العميد حسام حسن.

إصابة طارق حامد

حقق ضمك في غياب طارق حامد فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود، الجمعة الماضي، فى الجولة الثالثة بنتيجة 3-1، ليحصد فارس الجنوب أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي بموسم 2024-2025.

وغاب طارق حامد عن مباراة ضمك والأخدود، بعدما شارك أساسيًا أمام الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي.

وخرج طارق حامد من قائمة ضمك لمواجهة الأخدود، نظرًا لإصابته، التى لم يكشف تفاصيلها فارس الجنوب حتى الآن.

ويحتل فريق ضمك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي أهلي جدة تاسعًا بـ4 نقاط.