اليوم.. محمد عبد المنعم يخوض أول مباراة على ملعب نيس

يخوض المدافع المصري محمد عبد المنعم، أول مباراة له مع نادي نيس على ملعبه، حينما يستضيف الفريق، سانت إيتيان على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نيس، اليوم الجمعة، نظيره سانت إيتيان في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة محمد عبد المنعم الأولى على ملعب نيس

ومن المتوقع، أن يبدأ محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، عقب مشاركته فى تشكيل المدرب فرانك هايس فى مباراة ديربي الجنوب الماضية أمام أولمبيك مارسيليا، والتى خسرها رفاق المدافع المصري بهدفين دون رد.

وكان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

ويحتل نيس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر بـ3 نقاط، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة، التى يفتتحها رفاق محمد عبد المنعم بمواجهة سانت إيتيان.