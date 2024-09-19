لجنة الرهبنة في دير "الملاك" بجرجا لتدشين كنيسة به

زار عدد من أعضاء اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة أمس الأول الثلاثاء، دير رئيس الملائكة ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، وهم أصحاب النيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ماركوس أسقف كفر الشيخ ودمياط والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة، والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القديس الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا ورئيس الدير ذاته، حيث تفقدوا معالم الدير وحركة التعمير الجارية فيه.

وفي صباح أمس الأربعاء انضم إليهم صاحبا النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل إخميم، حيث اشتركوا معًا في تدشين كنيسة القديسين مار يوحنا المعمدان والأنبا يوساب الأبح، بالدير.