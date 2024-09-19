رسميا.. إعارة يوسف سيد عبدالحفيظ إلى سيراميكا كليوباترا

وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ، لاعب فريق شباب الأهلي مواليد 2005، إلى نادي سيراميكا لمدة عام على سبيل الإعارة وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر، والتشاور مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع.

وجاءت الموافقة على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ لفريق سيراميكا كليوباترا من أجل إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر، واكتساب الخبرات وتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية، لا سيما وأنه من العناصر الواعدة والمرشحة لتكون أحد التدعيمات للفريق الأول في السنوات المقبلة.