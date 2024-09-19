حفل تخرج الدفعة الأولى للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وأ.د هشام محمد عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية حفل تخرج الدفعة الأولى للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية فرع جامعة الفيوم، بحضور أ.د عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم الأسبق، وأ.د محمد علي أغا منسق الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية فرع الفيوم، وأ.د رافت أحمد عميد كلية الدراسات التجاريه وإدارة الأعمال، وأ.د ياسر عبد الحميد الأستاذ بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، وذلك اليوم الخميس الموافق 19/9/2024 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح أ.د ياسر مجدي حتاتة بأن الشراكة مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تمثل أهمية كبيرة لأبناء الفيوم، حيث وفرت لهم الفرصة للتعلم الجيد، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على البرامج الدراسية المتمثلة في برنامجي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والدراسات التجارية وإدارة الأعمال، حيث بلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 60 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الملتحقين هذا العام 300 طالب وطالبة، ما يعكس حرص الطلاب علي مواكبة متطلبات سوق العصر الحديثة.

ووجه سيادته الخريجين بضرورة مواصلة العمل والتعلم واكتساب المهارات، للوقوف على آخر مستجدات العلم في هذا المجال المتطور باستمرار.

وأوضح أ.د هشام عبد السلام أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تهدف بشكل مباشر إلى إنتاج المعرفة وتطبيقاتها، وتسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم والإسهام في رفع معدلات جودته، إلى جانب الارتقاء بالجوانب الأخلاقية والقيم الروحية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية تسعى لتخريج أفراد قادرين على المنافسة والتميز في سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه قال الخريج محمد جابر خليل ممثلا عن الخريجين أن الجامعة وفرت لهم بيئة تعليمية مناسبة، وقدمت لهم كل الدعم لتحقيق التفوق والتحصيل العلمي والتغلب على كافة التحديات التي واجهتهم.

وعلى هامش الحفل تم تبادل الدروع بين أ.د ياسر مجدي حتاته، وأ.د هشام عبد السلام، وتم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التقدير، كما تم تنظيم حفل موسيقي قدمه منتخب كورال الجامعة.