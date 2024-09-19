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الخميس 19 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عقب طرحه.. فيلم الرعب "Beetlejuice 2" يحصد 272 مليون دولار في أسبوعين

Beetlejuice Beetlejuice
Beetlejuice Beetlejuice
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تصدر فيلم الرعب Beetlejuice Beetlejuice" للنجم مايكل كيتون، إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 272 مليون دولار، جمع منها 195.5 مليونا في الصالات الأمريكية و76.5 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

افتتح الفيلم فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في نسخته الـ 81، وتدور أحداثه، حول وقوع حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة (ديتز) للمنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح (بيتلجوس)، وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور.

Beetlejuice شباك التذاكر العالمي