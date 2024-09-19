أستاذ طاقة: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتغلب على انقطاع الكهرباء

قال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة المصرية تعمل للتغلب على انقطاع الكهرباء واستهلاكها، حيث إنها بذلت مجهودا كبيرا للغاية نحو توفير 2.5 مليار دولار، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربي مرة أخرى، حيث قامت بشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب، وذلك بعد تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز، إلى جانب التغلب على مشكلة الكهرباء.

ولفت «راغب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الدولة المصرية تنتج كمية كبيرة من الطاقة، لذلك يجب عليها العمل على عمليات التوسعات وربط محطات الطاقة بالشبكات الأخرى، لعودة معدلات إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على كفاءة المولدات والمحطات.

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن شاحنات الغاز الطبيعي المسال بدأت في الوصول للداخل المصري، ووزعت كمية منها على عدد من المحطات، مما يؤدي إلى عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى خلال السنين القادمة، وهذا الأمر أكد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر اليوم.

