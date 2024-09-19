رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، الذي ضم القس أمير صادق عضو في المجلس الانجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو في المجلس الانجيلي العام، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع مشيخة المنيا الإنجيلية، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ أشرف ناصح، مدير أول إطسا وود، و يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير لمجهودات المحافظ، مقدماً له التهنئة على توليه مهام المحافظة. وأكد أن تأثيره الإيجابي الملحوظ خلال الفترة القصيرة الماضية ساهم في تعزيز روح التعاون، قائلاً: "زيارتنا اليوم تعبير عن تقدير خاص لسيادتكم ولدوركم الحيوي بمحافظة المنيا، ونحن نثمن التعاون المثمر معكم لتقديم كافة سبل الدعم، تحقيقًا لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الوعي وتعزيز روح العيش المشترك بين المصريين".

بدوره، أكد اللواء كدواني أن "أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن"، مشيرًا إلى أهمية المشروعات والمبادرات الرئاسية في مجالات التنمية المختلفة. وأضاف: "تلعب الهيئة القبطية الإنجيلية دورًا هاما في دعم المجتمع المحلي، من خلال مبادرات مثل 'بداية جديدة' و'ازرع'، التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأشاد المحافظ بتأثير هذه المبادرات، قائلاً: "تعمل الهيئة على تعزيز قيم المواطنة وتنمية الوعي بين المواطنين، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع".