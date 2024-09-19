خبير: الفساد أصبح مقبولاً لدى البعض لتحقيق الطموحات والأحلام

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الفيديوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تحريك مشاعر المشاهد، والتأثير على سلوكه، معقبًا: "هذه الفيديوهات صنعت خصيصًا للتأثير في مشاعرك وسلوكك".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد بيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة "الثانية المصرية"، أن الفساد يجب أن يكون مرفوضا من المجتمع جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن البعض يروج أن الفساد أصبح مقبولاً لتحقيق الطموحات والأحلام.

ولفت إلى أن المسلسلات المصرية كانت تحتوي على مشاهد تنبذ الفاسد في أي أسرة، ولكن المسلسلات الآن تحتوي على أفكار مختلفة توحي بأن الفساد يؤدي إلى حياة مرفهة للأسرة.