السفير التركي خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين: نعمل مع مصر لحل القضية الفلسطينية

خلال مؤتمر صحفي، نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، أكد السفير التركي بالقاهرة أن تركيا تشارك بفعالية في جهود إنهاء الحرب في فلسطين، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك قوة سياسية للتدخل في هذه القضية.

وأوضح السفير التركي، أن بلاده مصممة على التعاون مع مصر لإيجاد حلول مشتركة للقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالصومال، شدد السفير على أن تركيا تتعامل بحساسية مع الوضع الصومالي، وتسعى إلى إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة الدولة الصومالية.

كما أعلن السفير عن إرسال تركيا اتفاقية للتعاون الإعلامي إلى مصر، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الإعلامي المثمر بين البلدين.

وأضاف أن تركيا تلقت طلبًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بشأن تنظيم برامج إعلامية متبادلة، وأنهم مستعدون وجاهزون لتنفيذ هذه البرامج.