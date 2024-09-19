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الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا

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استمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها ٤٥ فردا على مسافة ٩٦ ميلاً بحرياً من السلوم .
حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التى كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ إستغاثة منها.

وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة ٣ يوليو مجهزة بجميع الإحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، حيث تمكنت من إنقاذ ٤٥ مصريا  وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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