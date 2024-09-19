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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب ناشئين اليد يكتسح غينيا في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا

بطولة افريقيا
بطولة افريقيا
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اكتسح المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد 2006، نظيره غينيا، بنتيجة 46/22، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 وحتى 26 سبتمبر الجاري.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته غينيا، بوروندي، والجزائر.
تضم قائمة المنتخب الوطني كل من، يوسف عبدالغني، حمزة وليد، حسن تامر، يوسف عبدالهادي، مصطفى أحمد، عبدالرحمن أشرف، زياد أحمد، عمر بركة، أحمد رمضان، حازم الصباغ، محمد عدلان، سيف جلال، أحمد حلمي، عادل سعد، محمود أحمد، محمد إسماعيل، حسين محمد، وعمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفني كل من، الكابتن محمد الألفي المشرف على منتخبات الناشئين والشباب، ومحمد عبد السلام مديرًا فنيًا، ووائل فهيم مدربًا، وتوفيق المتولي مديرًا إداريًا، وماجد مدحت أخصائي العلاج الطبيعي، والكابتن عمر نعيم مدربًا لحراس المرمى.

منتخب ناشئين اليد مستهل مشواره ببطولة إفريقيا المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد دور المجموعات ببطولة إفريقيا تونس احمد محمدي