فالفيردي يتوج بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

توج الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد الإسباني عن شهر أغسطس الماضي.

وحصل فالفيردي على جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، بعدما تفوق زملائه بالفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ومواطنه رودريجو جوس، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، والمغربي براهيم دياز.

وخاض ريال مدريد 4 مباريات في شهر أغسطس 2024، سجل خلالهم فالفيردي هدفين ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، وأمام بلد الوليد في الدوري الإسباني.

شارك فالفيردي في الدوري الإسباني في 4 مباريات، مسجلًا هدف في مرمى بلد الوليد، كما قدم تمريرة حاسمة أمام ريال بيتيس، بالإضافة إلى أنه تمكن من تسجيل هدف للملكي في مباراة أتالانتا الإيطالي في بطولة السوبر الأوروبي.

تصريحات فالفيردي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد

وقال فيديريكو فالفيردي عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد عن الشهر الماضي: «أريد أن أشكر الأشخاص الذين صوتوا لي للحصول على هذه الجائزة، وكذلك أشكر الفريق الذي هو جزء من هذا».

وأضاف: «لقد بدأنا الموسم، وأمامنا الكثير للمنافسة وطريق طويل أمامنا. نحن نعمل بشكل جيد ومتحدين».

وأتم فالفيردي: «نحن جميعًا نسير في نفس الاتجاه وهذا سيكون مفتاحًا لتحقيق أهدافنا. أنا سعيد بالجائزة وآمل أن نتمكن من مواصلة الفوز بالألقاب هذا العام».