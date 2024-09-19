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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الطب الشرعي يفحص جثة مسن توفي أثناء مشاجرة بكرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع مسن اثناء مشاجرة مع آخر بكرداسة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة سائق في عقده السادس يعاني من أمراض القلب إثر تعدي آخر عليه بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، ملك المتهم بجوار منزل المجني عليه، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بضرب المجني عليه أرداه قتيلا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إثناء مشاجرة الطب الشرعي لبيان العثور على جثة العثور على جثة سائق