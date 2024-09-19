بعثة الجمعية المصرية البريطانية تبدأ فعالياتها في لندن بمشاركة وفد مصري كبير

انطلقت أمس بعثة الجمعية المصرية البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى وعدد من المستثمرين البارزين. وشهدت الفعالية انطلاق المناقشات حول تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة.

وتأتي مشاركة فودافون مصر كأحد المستثمرين الرئيسيين في البعثة، حيث تسعى الشركة لتعزيز دورها في دعم بيئة الأعمال المصرية وجذب الاستثمارات.

من جانبه صرح محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر أن شركته ملتزمة بالشراكة مع جميع المعنيين والحكومة لدعم نمو قطاع الاتصالات وتحقيق رؤية مصر 2030.

اضاف نسعى للاستثمار والتوسع نحو مجتمع رقمي شامل، وسنواصل المشاركة في الفعاليات الدولية لجذب المستثمرين إلى السوق المصري، وخاصة قطاع الاتصالات."

وفي هذا السياق، صرح أيمن عصام، مدير الشؤون الخارجية والحكومية في فودافون مصر، على هامش الفعالية قائلاً: "نحن فخورون بمشاركتنا في البعثة البريطانية المصرية لتشجيع الاستثمار، حيث تعد هذه المنصة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين."

وأضاف عصام: "نؤمن بأهمية دعم بيئة الأعمال في مصر ونعمل باستمرار على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في نمو الاقتصاد المحلي."

تعد هذه البعثة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز التنمية المستدامة.