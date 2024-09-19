الخميس 19/سبتمبر/2024 - 07:06 م

صرح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بأنه تم تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جهاز الأشعة C-arm الجديد.

وأكد وكيل الوزارة أن المنظومة الصحية بمحافظة مطروح؛ تتلقى دعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وكافة قطاعات وزارة الصحة.

وكيل صحة مطروح: الجهاز الجديد يدعم الخدمات الطبية المقدمة وخاصة عمليات العظام والأوعية الدموية

وأشار عساف إلى أن الجهاز هو الأحدث من نوعه بقدرة 15k، وذلك لدعم ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وخاصة عمليات العظام والأوعية الدموية وبعض الجراحات الدقيقة بمستشفى مطروح العام.

وأكد الدكتور إسلام عساف بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وكيل صحة مطروح يشكر المحافظ على دعمه للمنظومة الصحية

وقدم وكيل الوزارة خالص تقديره اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الذي لا يدخر جهدا للدعم والتدخل بكافة الامكانيات لصالح خدمة أهل مطروح، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح؛ لدعمه المتواصل لقطاع الصحة بمطروح، وإدارة الأشعة وعلى رأسهم خالد إسماعيل مدير الإدارة، وجميع فنى الأجهزة الطبية بمستشفى مطروح العام على جهودهم المستمرة لإنجاز وسرعة تركيب وتشغيل الجهاز.

وكيل "صحة مطروح": تركيب وتشغيل جهاز C-arm لجراحات العظام بالمستشفى العام

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