تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة فينورد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فينورد بملعب فينورد ستاديوم، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود السويسري جرانيت تشاكا تشكيل باير ليفركوزن أمام فينورد، كما يتواجد فلوريان فيرتز أساسيًا رفقة روبرت أندريخ وأليخاندرو جريمالدو.

ويشارك باير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما توج ببطولة الدوري الألماني في الموسم الماضي.

وأدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نظامًا جديدًا على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، مع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج الديار.

يتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستخوض الأندية من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين مباريات البلاي أوف للتأهل إلى دور الـ16.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة فينورد

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: فريمبونج - جرانيت تشاكا - روبرت أندريخ - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: مارتن تريير - فيكتور بونيفاس - فلوريان فيرتز.