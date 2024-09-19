بداية جديدة.. وفد طلابي بجامعة أسيوط يشارك فى "محاضرات تنمية الوعي" بمحكمة شمال

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، يشارك وفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، والمكون من (20) طالبا وطالبة، فى فعاليات محاضرات تنمية الوعي، التى تنظمها محكمة شمال أسيوط الإبتدائية للسادة القضاة، وموظفي وزارة العدل، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف، وطلاب الجامعة، فى الفترة من 18 من سبتمبر حتى 21 من ديسمبر 2024، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وتأدية الدور المنوط بها علي المستوي المجتمعي، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة؛ لتنمية رأس المال البشري، من خلال؛ برنامج عمل يهدف إلى بناء، وتنمية الوعى، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وإعداد أجيال جديدة؛ تترسخ لديهم قيم الانتماء، والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، فضلاً عن المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

تأتى المشاركة الطلابية تحت إشراف: الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنظيم: الدكتور ممدوح عثمان، والأستاذة داليا شوبك، والأستاذ أحمد جمال عبدالحليم بإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

جاءت المحاضرة الأولى، تحت عنوان"مخاطر الإدمان"، والتى تم عقدها يوم الأربعاء الموافق 18 من سبتمبر، وحاضر فيها كلٍ من: المستشار أسامة عبدالمنعم رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، والمستشار شعبان مغربي مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال أسيوط الإبتدائية، والدكتور حسام الدين حسن خبير استشاري مخدرات وسموم بالمعامل الكيميائية بالطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتورة سماح محمد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر/ فرع أسيوط، والشيخ مرتجي الرؤوف مدير عام الوعظ بالمنطقة الأزهرية بأسيوط، والشيخ أحمد عبدالحميد عضو المركز العالمى للفتوى الإسلامية، والقس بهنام رمزي مدير مركز علاج الإدمان بمطرانية أسيوط.

وتأتي المحاضرة الثانية بعنوان، "التوعية بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية"، والتى ستعقد يوم 5 من أكتوبر المقبل، وتتناول المحاضرة الثالثة موضوع "ختان الإناث"، يوم 26 من أكتوبر المقبل، وتأتي المحاضرة الرابعة عن "تحقيق العدالة الذكية"، يوم 16 من نوفمبر المقبل، وتستعرض المحاضرة الخامسة؛ "التوعية القانونية الشاملة"، يوم 21 من ديسمبر المقبل.