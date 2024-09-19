مشروع الاختبارات الإلكترونية بجامعة أسيوط.. و«المنشاوي» يجتمع بالمنظومة لمناقشة التطبيق

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ اليوم الخميس ١٩ من سبتمبر؛ اجتماعاً مع السادة المعنيين بمنظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة؛ لمناقشة استعدادات الجامعة لتطبيق الأسبقية الثانية من مشروع الاختبارات الإلكترونية، والمقرر تطبيقه بجميع الكليات؛ لإخراج منظومة الامتحانات الإلكترونية بالشكل الذي يدعم العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على دعم التحول الرقمي بجميع صوره، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، بما يتيح إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات، وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، ومراقبة الاختبارات، وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج، والدرجات، مشيراً إلى مواصلة جامعة أسيوط جهودها المبذولة؛ لتلبية جميع الاحتياجات، التي من شأنها نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛إن الجامعة نجحت في إتمام الأسبقية الأولى؛ للاختبارات الإلكترونية، والتي تم تطبيقها على كليات القطاع الطبي منذ ثلاث سنوات، وحققت نجاحاً كبيراً في التنفيذ.

حضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد مدحت توفيق المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)، والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات، والدكتور إبراهيم العوضي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع؛ استعدادات الجامعة لإطلاق الأسبقية الثانية من مشروع الاختبارات الإلكترونية، والذي يهدف إلى إتمام منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتعميمها بمختلف كليات الجامعة، وربطها بشبكة المجلس الأعلى للجامعات؛ حيث تم طرح الأماكن المقترحة؛ لاستضافة المرحلة الثانية من المشروع، والتجهيزات، والبرمجيات الخاصة بها.

