وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وود سايد إنرجي الأسترالية

علي هامش مشاركته في مؤتمر جازتك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ميج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة و موقف اعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تشارك فيها الشركة الاسترالية في البحرين المتوسط والأحمر.



وشهد اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحها قطاع البترول فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن للشركة بحث استغلالها.

وتشارك الشركة الأسترالية كشريك في منطقتي شمال الضبعة البحرية و شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط والقطاع رقم 1 بالبحر الأحمر للبحث والاستكشاف للغاز والبترول .