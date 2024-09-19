تعرف على موعد مباراتي الفراعنة وموريتانيا

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب موريتانيا في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتقرر أن يلتقي الفراعنة مع نظيره الموريتاني خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا يوم 11 أكتوبر المقبل، حيث يواجه منتخب مصر المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولًا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط.

ويتصدر منتخب مصر صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية بعد ان حقق الفوز على كل من كاب فيردي بثلاثية وعلى بتسوانا برباعية ضمن منافسات الجولة الأولى والثاني بالتصفيات القارية.

