احتفالا بافتتاح فرع المنيا.. وادى دجلة ينظم حفلًا لحكيم ومسار إجباري يوم 26 سبتمبر

ينظم نادى وادى دجلة، حفلًا غنائيًا يوم 26 سبتمبر الجاري بالفرع الجديد بالمنيا الجديدة، بمناسبة افتتاح النادي رسميًا والذي يُعد الثاني بصعيد مصر والعاشر على مستوى الجمهورية.

وسيتم استقبال الأعضاء لتقديم الخدمات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ويحيي الحفل النجم الشعبي حكيم، وفرقة مسار إجباري.

ومن المقرر أن يحضر الحفل طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، وأعضاء نادي وادى دجلة بالمنيا الجديدة، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة الشباب والرياضة والمحافظة والجهاز.

ويعد الافتتاح والتشغيل الرسمي لنادي وادى دجلة بالمنيا الجديدة، دليلًا على نجاح استراتيجية إدارة وادى دجلة في التوسع في عدد الفروع بمختلف أنحاء الجمهورية لتعزيز مكانته كأكثر الأندية الرياضية انتشارًا في مصر التي تحرص على تقديم أنشطة رياضية واجتماعية مميزة للأعضاء، كما يأتي افتتاح النادي في إطار دعم خطة الدولة في توفير خدمات رياضية بالمدن الجديدة لاستقطاب السكان.

كما يعد وادى دجلة المنيا الجديدة أحدث إضافة لمحفظة أندية وادى دجلة االموزعة بين 6 أندية في القاهرة الكبرى بمناطق (المعادي، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بأكتوبر)، ونادي بمحافظة الإسكندرية، وناديين بدمياط وأسيوط الجديدتين، ومن المقرر أن يتم افتتاح ثلاثة أندية جديدة قريبًا في المناطق التالية: الإسكندرية، وطنطا، والشروق.

ويقع نادي وادى دجلة بجوار إدارة المرور بالمنيا الجديدة، ويمتد النادي على مساحة 70 ألف متر مربع، ويضم النادي 3 ملاعب خماسية لممارسة كرة القدم، حديقة للأطفال، مسار رياضي، كما يضم حمام سباحة أولمبي بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، وحمامين سباحة للتدريب، وحمام سباحة لتعليم الأطفال بمتوسط طاقة استيعابية تتراوح بين 2000-2500 لاعب، وقاعة تدريب تسمح بممارسة نشاط الزومبا مخصصة للسيدات فقط تستوعب 20 لاعبة في المجموعة الواحدة، ومواقف تتسع لـ 350 سيارة إلى جانب خدمات أخرى.