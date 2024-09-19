القوات الأوكرانية تنجح في صد 42 مسيرة.. وصواريخ روسية تستهدف خاركيف

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف أصدرت بيان يفيد بأن القوات الروسية استهدفت بعض مؤسسات البنية التحتية والتي كان أهمها مدرسة ورياض للأطفال.

وأضاف خلال مداخلة مذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم تسجل أي خسائر في منطقة كييف، أما على مستوى منطقة خاركيف تم تسجيل 6 إصابات بين المواطنين كما أفادت تصريحات رئيس الإداراة العسكرية في خاركيف.

وأوضح أن الصواريخ التي استهدفت خاركيف تم اطلاقها من مدينة بروجرد المحاذية للأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في صد صاروخ موجه أُطلق من طائرات مقاتلة كانت تحلق في سماء مقاطعة كورسك بالأراضي الأوكرانية.

وتابع أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 42 مسيرة، مشيرا إلى أن تلك المسيرات دخلت العاصمة الأوكرانية كييف بعد تنفيذ سلسلة انفجارات في ضواحي كييف الجنوبية، لكن هذه المسيرات لم تحقق أي أضرار وفقا لما صدر من الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، مشيرا إلى أن الهجمات العسكرية مستمرة بالتزامن مع قرب توجه الرئيس الأوكراني لأمريكا، حيث من المتوقع أن يلقي زيلينسكي كلمة في الأمم المتحدة يطالب فيها بالتسهيل لقواته لضرب الداخل الروسي.