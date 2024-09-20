اليوم.. 3 مواجهات للمحترفين في أوروبا والخليج

يشهد اليوم الجمعة، 3 مواجهات للمحترفين المصريين فى الملاعب المختلفة سواء فى أوروبا أو الخليج، إذ تتجدد المواعيد مع الطيور المهاجرة في الدوري الفرنسي والدوري السعودي، بإقامة 3 مباريات فى موسم 2024-2025.

محمد شريف

تبدأ مواجهات النجوم المصرية اليوم، فى السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، حينما يستضيف فريق الخليج الذى يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، نظيره الفيحاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، فى لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى السعودى (دورى روشن).

وبالرغم من غياب محمد شريف عن مباراة الخليج أمام الفيحاء، إلا أن مباريات الدانة أو البحارة كما يلقب النادي، تحظى باهتمام كبير لدى عشاق الساحرة المستديرة فى مصر.

ويغيب شريف عن اللقاء للإصابة، حيث يعانى مهاجم الأهلى السابق من مزق فى العضلة الأمامية، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

ولم يسجل أو يصنع محمد شريف حتى الآن مع الخليج فى مباراتين شارك بهما فى الدورى السعودي، لكنه أحرز 6 أهداف فى الموسم الماضى كما قدم تمريرة حاسمة واحدة فى بطولتى دوري روشن وكأس الملك.

ويبحث الخليج فى غياب محمد شريف عن الفوز على الفيحاء، بعد غياب الانتصارات عنه فى المباراتين الماضيتين فى الدورى السعودي، حيث خسر من الشباب بهدف للا شئ، ومن التعاون بثنائية دون رد.

طارق حامد

ويحل فريق ضمك بقيادة نجمه المصرى طارق حامد، ضيفًا على أهلى جدة فى السابعة إلا 5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة، فى مواجهة صعبة للاعب خط وسط المنتخب الوطني، الذى أعلن اعتزاله الدولى فى وقت سابق.

يستقبل أهلى جدة، ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى السعودي.

حقق ضمك فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود، الجمعة الماضي، فى الجولة الثالثة بنيتجة 3-1، ليحصد فارس الجنوب أول ثلاث نقاط له فى الدورى السعودى بموسم 2024-2025.

وغاب حامد عن مباراة ضمك والأخدود، بعدما شارك أساسيًا أمام الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدورى السعودي.

وخرج طارق حامد من قائمة ضمك لمواجهة الأخدود، نظرًا لإصابته، التى لم يكشف تفاصيلها فارس الجنوب حتى الآن.

ويحتل فريق ضمك المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 3 نقاط، بينما يأتى أهلى جدة تاسعًا بـ4 نقاط.

محمد عبدالمنعم

وفى ختام اليوم الكروى للمحترفين، يخوض النجم المصرى محمد عبدالمنعم، أول مباراة له مع نادى نيس على ملعبه، حيث يستضيف فريق النسور، سانت إيتيان على ملعب أليانز ريفيرا فى العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الفرنسي.

ومن المتوقع، أن يبدأ عبدالمنعم أساسيًا مع نيس، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، عقب مشاركته فى تشكيل المدرب فرانك هايس فى مباراة ديربي الجنوب الماضية أمام أولمبيك مارسيليا، والتى خسرها رفاق المدافع المصرى بهدفين دون رد.

وكان محمد عبد المنعم خاض أول مباراة له مع نيس أمام أنجيه بديلًا فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الفرنسي، والتى انتهت بفوز نيس 4-1، وذلك عقب انضمامه إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلى لمدة 4 أعوام، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

ويحتل نيس المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يأتى سانت إيتيان فى المركز السادس عشر بـ3 نقاط، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة، التى يفتتحها رفاق محمد عبدالمنعم بمواجهة سانت إيتيان.