الذهب ينخفض ٢٠ جنيها في أسبوع

تراجع سعر الذهب، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدار 20 جنيها، مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي في محلات الصاغة.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2562 دولار للبيع و2561 دولار للشراء وسعر عيار 14 نحو 2303 جنيهات للبيع و2316 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 2952 جنيها للبيع و2970 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 21 نحو 3445 جنيه للبيع و3965 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3937 جنيها للبيع و3960 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 27.56 ألف جنيه للبيع و27.72 ألف جنيه للشراء.