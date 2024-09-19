جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي لمتابعة مشروعات التطوير

واصل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية لمتابعة معدلات الإنجاز في تطوير المخطط العام للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة في إطار مشروعات تطوير البنية التحتية جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الادارية.

وناقش رئيس الجامعة، ضرورة توفير مختلف الخدمات من البنية التحتية التكنولوجية واماكن الجلوس واحواض المزروعات بموقع المسرح الروماني المكشوف واستخدام احدث التكنولوجيا وشاشات العرض والاضاءة.

وأكد رئيس الجامعة، ان المسرح الروماني المكشوف الذي يتم إقامته ضمن مشروعات التطوير يستوعب 600 فرد، كما يتضمن مشروع التطوير أماكن للاحتفالات والأنشطة الطلابية.

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