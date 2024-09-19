الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للدكتورة رشا سعد شرف، الأستاذ بكلية التربية بالجامعة، بمناسبة تعيينها في منصب الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاء هذا التعيين بموجب قرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

حيث تقلدت العديد من المناصب، فقد شغلت منصب المدير التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي، والملحق الثقافي المصري في المملكة المتحدة وأيرلندا. كما تولت إدارة المشروع المصري الياباني للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وعملت كعميد محلي لبرنامج التربية بالجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى قيامها بأعمال نائب رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

عملت “شرف”، خبير في وضع الخطة الاستراتيجية التعليمية في العراق بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتوليها منصب القائد التعليمي لمشروع "كيكس" في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما شغلت منصب منسق مشروع تدريب معلمي ومدربي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم في جامعة حلوان .