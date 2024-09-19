عمرو العدل يشيد بمنتخب كرة اليد للكراسي بعد الفوز على تشيلي

أشاد الدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، بمستوى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للكراسي، وهنأهم بالفوز على منتخب تشيلى 2/0 فى افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة، وتمنى لهم الفوز بالبطولة المقامة على مجمع صالات حسن مصطفى فى مدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجارى.

ووجه العدل الشكر إلى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، لجهوده في تطوير الرياضة في مصر، وسعيه الدؤوب لدعم كل الاتحادات الرياضية للنهوض بالألعاب الفردية والجماعية.

كما وجه الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة الدكتور حسن مصطفى، على منحه الثقة لقطاع الرياضة في مصر لتنظيم بطولات عالمية.

وأشاد العدل بالاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة د. محمد الأمين، على جهوده للارتقاء باللعبة، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم كل أوجه الدعم لمنتخب كرة اليد للكراسي، فى إطار إستراتيجية الدولة للاهتمام بذوي الهمم وتمكينهم.

كما أعرب العدل عن إعجابه بالتنظيم الجيد للبطولة وحفل الافتتاح، الذي يضاهي كبرى الفعاليات والأحداث العالمية، ويؤكد أن مصر تمتلك كوادر إدارية قادرة على تنظيم الفعاليات بأعلى مستوى من الحرفية.

وكان العدل قد حضر مع عدد من مسئولى الرياضة وكرة اليد فى مصر، وممثلون من الاتحاد الدولي لكرة اليد، حفل افتتاح بطولة، ومباراة الافتتاح بين المنتخب الوطنى وتشيلي، في مستهل مشواره في البطولة، بالإضافة إلى تشيلي، تضم مجموعة مصر منتخبا البرتغال والهند.

وتعكس استضافة مصر حدثين رياضيين كبيرين فى كرة اليد خلال سبتمبر الحالى، الأول بطولة كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في مدينة 6 أكتوبر، والثانى بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، في العاصمة الإدارية، نجاح الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر لتضم منشآت وملاعب على أعلى مستوى قادرة على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، مما يساهم بالإيجاب فى تطور رياضة كرة اليد في مصر، واكتساب اللاعبين المزيد من الخبرات مما يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية في البطولات الكبرى.