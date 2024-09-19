بوتين: القوات الروسية ستتزود بـ 1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية ستتزود بـ 1.4 مليون طائرة دون طيار هذا العام.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -خلال اجتماع للجنة الصناعية العسكرية لتطوير أنظمة الطائرات دون طيار- إن المتخصصين في المجمّع الصناعي العسكري يعملون على خط المواجهة جنبًا إلى جنب مع الجيش، ويقدمون أفضل الحلول لتحسين المعدات.

وأكد بوتين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أنه في عام 2023، تم تسليم 140 ألف طائرة دون طيار إلى القوات المسلحة الروسية، وفي عام 2024 من المقرر أن يزيد هذا العدد 10 مرات.

ونوه بوتين إلى ضرورة البحث عن وسائل لتدمير الطائرات بدون طيار، فهذا من شأنه حماية الأهداف المهمة، وعلق قائلا:

"بالتزامن مع تطوير الطائرات دون طيار، نحتاج حقًا إلى البحث عن وسائل لتدميرها لاسلكيًا وإلكترونيًا وتدميرها بالنيران، وهذا سينقذ حياة أفرادنا العسكريين والمدنيين، وسيحمي المعدات العسكرية والبنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية بشكل أكثر موثوقية".

وأضاف بوتين: "في الوقت الحاضر، تعمل مؤسسات صناعة الدفاع بشكل إيقاعي ودقيق، وتفعل كل ما هو ضروري لتزويد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بالأسلحة والمعدات والذخيرة والمعدات الحديثة. أود بشكل خاص أن أذكر المتخصصين في صناعة الدفاع، الذين يخاطرون، إلى جانب الأفراد العسكريين، بصحتهم وحياتهم في منطقة القتال، ليس فقط بإصلاح المعدات في أقصر وقت ممكن وإعادتها إلى الخدمة، ولكن أيضا، لديهم معرفة فريدة، وتقديم حلول التصميم لتحسينها".

وأشار إلى أنه عند تصنيع الطائرات الروسية دون طيار، يتم استخدام التقنيات المتقدمة والحلول الهندسية الجديدة، والتي بفضلها تكتسب روسيا ميزة في ساحة المعركة. وتابع بوتين: "تم تأكيد فعالية الاستخدام متعدد الأغراض للطائرات دون طيار في ساحة المعركة خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأشار بوتين إلى أن نطاق إنتاج الأنظمة غير المأهولة في روسيا الاتحادية آخذ في التوسع، ويتم العمل على إنشاء قوارب مسيرة، فضلًا عن المنصات الآلية للاستخدام متعدد الأغراض، وسيتم إرسال معظمها إلى القوات الموجودة على خط القتال.

وشكر بوتين مديري وموظفي شركات إنتاج الطائرات دون طيار على المعدات عالية الجودة، قائلا: "أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل لمديري وموظفي الشركات على المعدات عالية الجودة والموثوقة، حيث تعمل العديد من المنظمات الأخرى في المجمع الصناعي العسكري في نفس الاتجاه، والتي أثبتت منتجاتها أيضًا نفسها بشكل جيد خلال فترة العملية العسكرية الخاصة".

وأكد بوتين أنه يتم العمل على تصميم واختبار وإنتاج الطائرات دون طيار على أساس مراكز خاصة، ومن المقرر إنشاء 48 موقعًا من هذا القبيل، بحلول عام 2030.