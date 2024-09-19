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الخميس 19 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ صحة نفسية: 40% من المصابين بالكذب نشأوا في بيئة فوضوية

الدكتور وليد هندي
الدكتور وليد هندي أستاذ الصحة النفسية
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تحدث الدكتور وليد هندي أستاذ الصحة النفسية، عن الكذب الأبيض، قائلًا: « إن هناك محاولة الإصلاح بين شخص ما وزوجته عن طريق بعض العبارات التي تقرب المسافات بينهما هو نوع من أنواع الكذب، يسمى الكذب الحميد، وهو مستحب في مثل هذه الحالات».

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن هناك نوع من أنواع الكذب يسمى الكذب التخيلي، عن طريق حكاية تخيلية لطفل ما، وهذا النوع ملكة من ملكات الابتكار يؤشر على الابداع في القصص الخيالية.

وتابع: «يوجد كذلك نوع من أنواع الكذب يدعى الكذب المرضي، وهو كذب ليس للإنسان دخل فيه فهو يتم بطريقة لا إيرادية، إذ يوجد جين وراثي عند الإنسان مسؤول عن الكذبـ، وتشير الإحصائيات إلى أن 40% من الأشخاص المصابين بالكذب المرضي نشئوا في بيئة فوضاوية وفي منزل غير منظم».

وواصل: «التنشئة الاجتماعية في بيئة غير منظمة تُعزز وتقوي من صلاحيات الجين المسؤول عن الكذب المرضي، وهناك إحصاءات بأن من بين كل ألف شخص كذاب يوجد واحد لديه كذب مرضي».

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