أستاذ صحة نفسية يوضح مفهوم الكذب الأبيض بين الزوجين

عَرف الدكتور وليد هندي أستاذ الصحة النفسية، مفهوم الكذب الأبيض بين الزوجين، قائلًا: «إن كلما كان الشخص لديه مفهوم قوي عن ذاته، كلما تمتع بصحة نفسية أكبر وثقة في النفس وإقدامك في المواقف الاجتماعية يترتب عليه جودة الحياة بصفة عامة».



أضاف خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري ببرنامج "الحياة انت وهي"، المذاع على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن مكونات الذات الإنسانية تتكون من الذات الاجتماعية والوظيفية، أهمها صورة الجسم عند الإنسان، وإدراكه للمعايير يغير من طبيعته في اختيار الشريك إذا كان على وعي.



وتابع: «آلة الزمن تترك بصمتها على الناس كلها، فمثلًا اختيار المرأة لشريكها قد يكون بسبب المظهر الجذاب، وقوة الجسد، ولكن بعد الزواج زال المظهر وزالت القوة هل معناه أن تنفر من زوجها الشاعر، الستات التي تدخل في هذه المنافسة هي الخسرانة، إذن المعيار ليس الشكل وإنما المعيار الحقيقي السلوكيات، موضحًا ببيت الشعر، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانا ».

