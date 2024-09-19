مدبولي: الحكومة تسعي لعدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لعدم انقطاع التيار الكهرباء مرة أخرى وتم تأمين الشحنات اللازمة من البترول، لضمان تحقيق ذلك فعلا وعدم الانقطاع مرة أخرى.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن الحكومة استخدمت 2.5 مليار دولار لعبور فترة الصيف من عدم انقطاع الكهرباء والفترة المقبلة تحتاج إلى شحنات جديدة وسوف نحقق ذلك.

ولفت إلى أنه بحلول الصيف المقبل، لن نتكلف هذه الفاتورة الباهظة وسوف ندخل 4 جيجا جديدة في قطاع الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، ونعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مصر، وتمت الموافقة على تدبير 7 مليارات جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، وسوف نقوم بالربط الكهربائي مع السعودية لتبادل الأحمال، كي نعتمد على بعضنا البعض في ساعات الذروة.

وأضاف مدبولى "سنعود لإنتاج الغاز من حقل ظهر لنفس معدلات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية يونيو".