رئيس جامعة دمياط يجتمع للمرة الأولى بأعضاء المركز الإعلامي

عقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، اليوم 19 سبتمبر 2024، الاجتماع الأول للمركز الإعلامي للجامعة بحضور الدكتور محمد الحديدي أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب ومدير المركز.

تناول رئيس الجامعة بحث ومناقشة خطة عمل المركز في ظل رؤية الدولة المستقبلية للتحول الرقمي والتكنولوجي والثورة في عالم الاتصالات المختلفة ،واقتراحات الأعضاء بشأن آليات تنفيذ مهامه وفي مقدمتها تعزيز التواصل الإعلامي بين الجامعة والمجتمع الداخلي والخارجي , وإبراز صورة الجامعة كمنارة للعلم والمعرفة ترفد سوق العمل بالخريجين وتخدم المجتمع الخارجي , وإنتاج المحتوى الإعلامي بالجامعة والوسائط الإعلامية التوثيقية لتسويق البرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة سواء برامج عادية أو مميزة وتغطية أنشطة وفعاليات الجامعة إعلامياً .

هذا واستعرض أعضاء المركز بعض المقترحات التي تدعم التغطية الإعلامية لملفات الجامعة الداخلية والخارجية بما يبرز الصورة الذهنية الإيجابية عن أنشطة الجامعة ودورها المجتمعي الذي يتخطى خدماتها التعليمية, مؤكدين حرصهم على تقديم كافة أوجه التعاون لإعلاء مصلحة الجامعة.