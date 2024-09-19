فرق طبية مركزية بأسوان تؤكد سلامة مياه الشرب

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعد رصد حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق أبو الريش ودراو بأسوان بالتنسيق مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، وأيضاً المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإيفاد فرق طبية مركزية متخصصة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستهدف المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

فحص العينات أثبتت أن مياه الشرب سليمة

وأثبتت فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أن مياه الشرب سليمة وليست السبب فى إصابة هذه الحالات ، ولذا سيتم الإستقصاء عن الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الحالات سواء كانت من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات ، ولاسيما أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف ، وسوف تقوم هذه الفرق بدخول المنازل وآخذ عينات مياه منها ، وكذلك المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين ، وآخذ عينات منهم للتحليل ، وكذا المرور على محطات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

شن حملات على المطاعم والأسواق لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم الإستمرار فى شن الحملات المكبرة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى تضم لجان مشتركة من الصحة والتموين والطب الوقائى والبيئة والمحليات للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الإستهلاكية لمتابعة مستوى جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات للإستهلاك الآدمى .

مشدداً على أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة فى حالة ضبط أى مخالفات ستصل إلى غلق المنشأة مع إحالة صاحبها إلى النيابة العامة بتهمة تعريض سلامة وحياة المواطنين للخطر.

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