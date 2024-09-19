بعد الخسارة المذلة من بايرن ميونخ.. دينامو زغرب يقيل مدربه

أقدم نادي دينامو زغرب الكرواتي على إقالة مدربه سيرجي جاكيروفيتش على خلفية الهزيمة المذلة التي مُني بها الفريق على يد العملاق الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الكرواتي في بيان رسمي، اليوم الخميس، عن فسخ العقد مع المدرب بالتراضي، مع تكليف ساندرو بيركوفيتش بتدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين مدرب جديد.

بيان دينامو زغرب عن إقالة مدربه

وقال دينامو زغرب في بيانه: «يود نادي دينامو زغرب إبلاغ الجمهور بأنه تم الاتفاق على إنهاء عقد المدرب سيرجي جاكيروفيتش بالتراضي».

وأضاف البيان: «سيقود الفريق بشكل مؤقت ساندرو بيركوفيتش، حتى يتم اتخاذ القرار بشأن المدرب الجديد».

وأتم بيان دينامو زغرب: «نشكر سيرجي جاكيروفيتش من أعماق قلوبنا على كل ما قدمه لنادينا ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية».

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري، فوزًا عريضًا لفريق بايرن ميونخ، حيث تألق النجم الإنجليزي هاري كين بتسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك)، ثلاثة منها من ركلات جزاء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ساهم باقي لاعبي بايرن في العرض الهجومي الرائع، بتسجيل أهداف أخرى حملت توقيع مايكل أوليسي (هدفين)، رافاييل جويريرو، ليروي ساني، وليون جورتسيكا.

ويذكر أن المباراة شهدت تسجيل 11 هدفًا، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث لم تشهد أي مباراة سابقة هذا العدد الكبير من الأهداف.

وبتلك النتيجة، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن كبار أندية أوروبا.