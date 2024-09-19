محافظ مطروح يشهد ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، تحت عنوان: “مستقبل الزيتون المصرى فى ظل مواجهة المتغيرات المناخية وتحديات التسويق الدولية”، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمود حسن رئيس المهرجان المصرى للزيتون، وعدد من العلماء والباحثين المشاركين رؤساء الهيئات والشركات المشاركة،

والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف، وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح ومنتجى ومزارعى الزيتون؛ وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح.

وعلى هامش الملتقى تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض للمنتجات القائمة على منتجات الزيتون لعدد من أصحاب الشركات بمطروح، مع الإشادة بجودة المنتج والتشجيع الحفاظ على التطوير المستمر بما بحقق مزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادى ويوفر مزيد من العمل.

وفي كلمته، رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مع انعقاد ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، تحت عنوان: “مستقبل الزيتون المصرى فى ظل مواجهة المتغيرات المناخية وتحديات التسويق الدولية”، وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة ميد مارت والمزارعين ومنتجى الزيتون وجميع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة.



وأشار محافظ مطروح إلى تعدد المقومات والموارد التنموية بالمحافظة خاصة في المجال الزراعى مع تميزها، ومنها الزيتون الذى يعد أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، و يزرع على مساحة نحو 58 ألف فدانا؛ تُنتج أفضل أنواع الزيتون الصحراوي مع تمتعه بقيمة غذائية واقتصادية عالية كصناعة زيت الزيتون وغيرها من الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى جهود محافظة مطروح في التوسع فى زراعة الزيتون بأصنافة الجيدة، مع توزيع أكثر من 250 ألف شتلة زيتون من خلال عدة مبادرات منها توزيع 65 ألف شتله زيتون خلال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتوزيع 50 ألف شتلة زيتون بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، وتوزيع 100 ألف شتلة بالمجان بالتعاون بين مديرية الزراعة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات بوزارة الزراعة عام 2022، وتوزيع 92 ألف شتلة عام 2023، وغيرها من مبادرات زراعية للتيسير على أبناء مطروح مع الترحيب بجهود جميع الجهات البحثية والزراعية فى إرشاد المزارعين والدعم بالأصناف المتميزة من شتلات الزيتون،والحفاظ على أشجار الزيتون خاصة مع المتغيرات المناخية، وكذلك الترحيب بالتعاون مع القطاع الخاص فى مواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وتطوير أساليب جديدة لزيادة العائد الاقتصادى من صناعة الزيتون.



محافظ مطروح يؤكد أهمية دور القطاع الحكومى والخاص فى التعاون لتحقيق أقصى استفادة

وأكد المحافظ أن الهدف من الملتقى التأكيد على أهمية دور القطاع الحكومى والخاص فى التعاون لتحقيق أقصى استفادة وعائد اقتصادى يعود على مزارعى ومنتجى زيت الزيتون بمطروح، وتبادل الخبرات بين المشاركين من المتخصصين في مجال تقنيات إنتاج الزيتون وتحسين جودة منتجاته والتسويق والترويج الجيد له، معلنا من مطروح إنطلاق مهرجان الزيتون المصرى الثالث فى ديسمبر القادم بالقاهرة، موجها الشكر لجميع المنظمين والمشاركين متمنياً الخروج بتوصيات واقتراحات بناءه للنهوض بزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وتسويق بما يتضمنه الملتقى من عدد من المحاضرات لعدد من الأساتذة والباحثين والمتخصصين بحضور مزارعى ومنتجى الزيتون بمطروح.

محافظ مطروح يشهد ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون

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