شاهد.. تريلر فيلم الدراما التاريخية "Blitz"

طرحت منصة “آبل بلس” الإعلان الرسمي لفيلم الدراما التاريخية “Blitz” من بطولة مرشحة الأوسكار سيرشا رونان، والمقرر طرحه في 22 نوفمبر المقبل.

يتبع الفيلم ريتا، وهي أم مضطربة تبحث بشكل محموم عن ابنها جورج البالغ من العمر 9 سنوات، بعد إرساله إلى الريف أثناء الحرب العالمية الثانية. ويضم طاقم العمل أيضًا هاريس ديكنسون، وإيرين كيليمان، وستيفن جراهام، وكاثي بيرك، وبول ويلر، ولي جيل، وبنجامين كليمنتين.

يعرض الفيلم في افتتاح مهرجان لندن السينمائي الدولي في 9 أكتوبر المقبل. وفي بيان أعُلن فيه عن عرضه الأول في المهرجان، قال مخرج الفيلم ستيف ماكوين: "Blitz" هو فيلم عن سكان لندن. إنه يكرم روح ما تحمله سكان لندن أثناء الحرب العالمية الثانية، كما يستكشف التمثيل الحقيقي لسكان لندن، بينما تدور أحداثه في جوهرها حول قصة عائلة من الطبقة العاملة تتوق إلى لم شملها خلال أوقات الحرب".