استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا، بحضور محمد حمدى مدير عام مديرية الثقافة بمطروح.

وفى بداية اللقاء، وجه رئيس هيئة قصور الثقافة الشكر لمحافظ مطروح لاستضافة المحافظة لفعاليات الأسبوع الثقافى لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع (أهل مصر)، وتقديم كافة الدعم والإمكانات لإنجاح فعاليات الملتقى على أرض محافظة مطروح، في إطار تبادل الثقافات والمعرفة بين الأطفال وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

محافظ مطروح يناقش جهود الإسراع للانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة مطروح

كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود الإسراع للانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير قصر ثقافة مطروح لما له من أهمية في تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية بمطروح.

وتناول اللقاء بحث تفعيل سبل التعاون لدعم الحركة الثقافية بالمحافظة وخدمة أبناء مطروح، وكان آخرها سيارة المكتبة الثقافية المتنقلة ودورها في الوصول إلى كافة القرى والتجمعات في أقصى المناطق بالمحافظة، وإمتدادها الكبير كثانى أكبر محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى بحث تكثيف الأنشطة الثقافية على المسارح الشاطئية خلال فصل الصيف، ودراسة مقترحات تشغيل مسرح شاطئ الغرام وتهيئته لإقامة مزيد من الفعاليات الثقافية به.

محافظ مطروح يشيد بالدور الهام لقصور ومكتبات الثقافة

وأشاد محافظ مطروح بالدور الهام الذى تقوم به قصور ومكتبات الثقافة بقرى ومراكز المحافظة فى رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

محافظ مطروح يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

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