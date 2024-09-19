نقيب الصحفيين: قريبًا.. تخصيص وحدات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية والمحافظات

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة طلبًا لوزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص 1000 وحدة سكنية متنوّعة للزملاء/الزميلات أعضاء النقابة، في جميع محافظات الجمهورية، مثل المنصورة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن النقابة تفاوضت مع الوزارة على تخصيص عدد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن توافق على الطلب قريبًا.

وفيما يخص ملف مدينة الصحفيين، أضاف "البلشي" أن مجلس النقابة ناقش هذا الملف، وتقدّم بطلب لوزارة الإسكان لإضافة الدور الرابع، ووافقت الوزارة، والنقابة تعمل الآن على استكمال إجراءات المرافق والمياه للدور الذي سيتم إضافته، ومن الممكن أن يتم إضافة دور آخر، ولكن مازال الأمر قيد البحث والدراسة.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سددت القسط الثاني لأرض المدينة، ويتبقى عدد من الزملاء/الزميلات المتأخرين/ات في السداد، والذين سيبدأون في دفع فوائد التأخير.

وتابع: "وضعنا مناقصة الاستشاري، وسننتقل لاختياره مع بنك القاهرة، وسنطرح مناقصة عامة لاختيار المطوّر العقاري، والمناقصة مفتوحة للجميع، تلقّينا عددًا من العروض، ويحثنا كثيرًا لمعرفة متوسط التكاليف، وسنختار الأفضل".