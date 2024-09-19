الداخلية تضبط قضيتي غسيل أموال بقيمة 83 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجاربالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.