نائب محافظ الدقهلية يجتمع بلجنة الإشراف على ملف التقنين

عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا للجنة الإشراف المباشر علي إجراءات دورة التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة وذلك بحضور أعضاء اللجنة: "مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومدير منظومة استرداد أراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات، ومدير إدارة حماية الأملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء".

وجرى خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة، فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة.

تضافر جهود جميع الاجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات:

قرر المجتمعون تضافر جهود جميع الأجهزة المسؤولة عن ملف التقنيين لتذليل كافة العقبات، وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده؛ حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكافة مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفائها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.

كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة هذا إلى جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين حرصا على صالح المواطنين.